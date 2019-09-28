الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" يتوج بالنجمة الذهبية لمهرجان الجونة

فاز فيلم "ستموت في العشرين" للمخرج السوداني أمجد أبو العلاء بجائزة النجمة الذهبية في مسابقة الأفلام الروائية الطولية في ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة المصري مساء الجمعة.

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وحصل الفيلم على جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار، فيما ذهبت جائزة النجمة الفضية عن نفس الفئة، وقيمتها 25 ألف دولار، لفيلم "عيد القربان" ومخرجه يان كوماسا.

وحصل فيلم "آدم" للمخرجة مريم توزاني على جائزة النجمة البرونزية (15 ألف دولار)، ونال الفيلم الجزائري "بابيشا" لمخرجته مونية مدور جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل (20 ألف دولار).

وفي فئة الأفلام الوثائقية الطويلة، توجت أفلام "حديث الأشجار" و"143 طريق الصحراء"، و"كابل، مدينة في الريح" بالنجوم الذهبية والفضية والبرونزية على التوالي.

يذكر أن فيلم "ستموت في العشرين" كان حقق نجاحا منقطع النظير في الدورة الـ 76 من مهرجان البندقية السينمائي، حيث وقف النقاد والجمهور لدقائق تحية للفيلم.

وقد حصل الفيلم على الجائزة الأولى له من مؤسسة "أدفنتاج" الإيطالية التي تمنح جوائز للأفلام المتميزة على هامش مهرجان البندقية.

المصدر: وكالات