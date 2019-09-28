افتتاح معرض عطور الآداب في بطرسبورغ

احتضنت بطرسبورغ معرضا فريدا من نوعه وهو معرض "الكتب والروائح" الذي حاول منظموه أن يجمعوا فيه بين أبطال وبطلات الأدب الروسي والروائح التي تضوع منهم.

وقالت مديرة المشروع والموظفة في مكتبة الأطفال الروسية الحكومية، أولغا كليمكبنا، إن إقامة المعرض هي محاولة للفت الانتباه إلى الكتب والقراءة ولو بالشم.

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وقد أنتجت في إطار مشروع "الكتب والروائح" نحو 30 ماركة من العطر يفترض أن تستوحى من النصوص الأدبية الكلاسيكية المعروفة. حيث تتاح لكل من يرتاد المعرض فرصة للشعور بنكهة روائع الأدب الكلاسيكي الروسي عن طريق الأحاسيس التي لا يتم تفعيلها عادة أثناء قراءة الكتاب.

وعلى سبيل المثال يمكن أن يحس القارئ بروائح تفوح من آنا كارينينا في رواية تولستوي "آنا كارينينا" ومارغريتا في رواية ميخائيل بلغاكوف "المعلم ومارغرتيا" وسيدة البستوني في مسرحية بوشكبن "سيدة البستوني" ويكاترينا في مسرحية أوستروفسكي" الرعد" وما إلى ذلك.

المصدر: تاس