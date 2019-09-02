فرقة روك شهيرة تلغي حفلها إثر حادث مروع في تونس (صور)

ألغت فرقة "ساباتون" السويدية لموسيقى الميتال حفلها المزمع في بولندا عقب الحادث الذي تعرضت له في صحراء تونس، حيث كانت تصور فيديو كليب.

ونشرت الفرقة في موقعها على "فيسبوك" اعتذارا لجمهورها عن الحفل، حيث ذكرت أن أعضاء الفرقة كانوا في طريق العودة من تصوير فيديو كليب في الصحراء التونسية، حينما وقع لهم "حادث مروري خطير".

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وكتبت الفرقة: "تعرضنا لكسور وجروح، وبعضنا ينزف، والآخر كان بحاجة لغرز طبية، لكننا سعداء لأننا أحياء، وواثقون في عودتنا لطبيعتنا مع الوقت. لكننا لن نتمكن من المشاركة في الحفل المزمع ببولندا لما قد يمثله ذلك من مخاطر على صحتنا، وفقا لتعليمات الفريق الطبي سوف نعود بكامل طاقتنا في أكتوبر، خلال جولتنا الفنية في أمريكا الشمالية، وسوف نعود إلى مدينة غدانسك في أقرب فرصة ممكنة".

وشاركت الفرقة بعض صور الحادث الذي تعرضوا له.

المصدر: فيسبوك