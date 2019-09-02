 
مباشر

بالفيديو.. مصرع مغنية إسبانية على خشبة المسرح!

متفرقات

بالفيديو.. مصرع مغنية إسبانية على خشبة المسرح!
Live Leak: Snapped Crime TV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcho

وثقت كاميرات الحضور لحظة موت مغنية إسبانية شهيرة على خشبة المسرح، نتيجة صعقها المباشر بالألعاب النارية التي كانت جزءا من مؤثرات الحفل الغنائي.

وكانت المغنية، جوانا ساينز، لحظة وفاتها، تشارك في حفل غنائي مباشر إلى جانب 14 من زملائها، ضمن فرقة The Super Hollywood Orchestra، في لاس بيرلاناس، في إسبانيا.

ومع صعق الألعاب النارية لجسد المغنية، جرى إسعافها على عجل إلى المستشفى، إلا أنها ماتت لاحقا متأثرة بجروحها الخطيرة، في حين فتحت السلطات تحقيقا موسعا حول الحادثة وملابساتها.

المصدر: Daily Mail

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في إطار تعاون عسكري.. قاذفة صواريخ روسية ترسو في ميناء الجزائر