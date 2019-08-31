رغم اشتراط عدم التصوير.. تسريبات من حفل زفاف نجل كاظم الساهر (فيديو+ صور)

أحيى الفنان العراقي كاظم الساهر حفل زفاف نجله عمر والشابة المغربية نورا الدخش أمس الجمعة في العاصمة المغربية الرباط، وسط حضور فني وعائلي كبير.

وظهر الفنان العراقي في بعض الصور التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين ضيوف الفرح.

ووفقا للمعلومات المتداولة سابقا، فإن الساهر اشترط على الحضور عدم تصوير الحفل.

المصدر: RT