كاظم الساهر يُهدي نجله أغنية بمناسبة زواجه ويشترط على الحضور عدم التصوير

تداولت وسائل التواصل الإجتماعي في العراق والعالم العربي، اليوم الخميس، معلومات عن الحفل المرتقب لنجل الفنان كاظم الساهر والذي قيل إنه "سيكون يوم غد الجمعة في العاصمة المغربية الرباط".

RT

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وإنتشرت أيضاً في مواقع التواصل الإجتماعي نسخة من بطاقة الدعوة التي عُنونت باسمي عائلتي الساهر وزوجة ابنه، وأشير إلى اسم الفندق الذي سيُقام فيه الحفل واسمه (سوفتيل) في العاصمة المغربية.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، فإن الساهر اشترط على الحضور عدم تصوير الحفل، كما أنه سيُقدم أغنية جديدة يُغنيها للمرة الأولى هدية لابنه. ومن المتوقع أن تحضر مجموعة كبيرة من الشخصيات المعروفة.

وعمر هو الابن الأصغر لكاظم الساهر الذي احتفل بخطبته خلال شهر آذار الماضي على الطبيبة المغربية ‏ نورا الدخش.‏

المصدر: RT