هند صبري وفيلم سعودي في مهرجان البندقية

نشرت الفنانة هند صبري تغريدة على "تويتر" تعبر فيها عن سعادتها لانتمائها للجنة تحكيم الدورة الـ 76 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، كما يشارك في المهرجان فيلم لمخرجة سعودية.

فخورة بإنتمائي لأسرة السينما العالمية في لجنة تحكيم الأفلام الأولى في أعرق مهرجان في العالم #مهرجان_فنيسيا_السينمائي_الدولي تحت رئاسة @AlbertoBarbera2 مدير المهرجان و #EmirKusturica المخرج الصربي، رئيس لجنة التحكيم.@la_Biennale#Venezia76#BiennaleCinema2019pic.twitter.com/j60w5OVBHB — Hend Sabry - هند صبري (@HendSabry) August 28, 2019

أعربت هند صبري عن فخرها بالانتماء إلى "أسرة السينما العالمية في لجنة تحكيم الأفلام الأولى في أعرق مهرجان في العالم"، حيث تشارك النجمة التونسية التي اشتهرت بعملها في السينما المصرية كعضو لجنة تحكيم جائزة لويجي دي لورينتيس لأول فيلم، والتي يترأسها المخرج الصربي الشهير، إمير كوستاريتسا.

كما تنافس المخرجة السعودية، هيفاء المنصور، على جائزة الأسد الذهبي في هذه الدورة من مهرجان البندقية، عن فيلم "المرشحة المثالية"، وهي من بين مخرجتين فقط تتنافسان على هذه الجائزة، بين 21 مخرجا ومخرجة من جميع أنحاء العالم.

wikimedia.org

ويطرح الفيلم قضية التغيرات التي طرأت على مجتمع المملكة العربية السعودية، بتخفيف وصاية الرجل على المرأة، من خلال تناوله لقصة طبيبة سعودية شابة تسعى لتغيير نمط التفكير المحافظ في مجتمعها، مستعرضا العقبات التي تواجهها في هذه المسيرة.

وصرحت المخرجة يوم أمس من خلال مؤتمر صحفي: "أرغب شخصيا بمشاركة مزيد من النساء في السياسة، وأن تصبحن فاعلات في المجتمع، لكن الأمر سوف يكون صعبا، لأن المجتمعات لا زالت متحفظة، والأسر لا تريد أن تتولى النساء المناصب ولا أن تخرج إلى العلن". لكنها أضافت: "لكن هناك زخما للتغيير في السعودية الآن، وتلك فرصة للنساء لاستغلالها".

المصدر: وكالات