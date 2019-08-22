تنطلق فعاليات المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقى العسكرية "سباسكايا باشنيا" غدا الجمعة، بالساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة فرقة الجيش المصري.

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وتشارك الفرقة الموسيقية العسكرية المصرية ضمن فرق موسيقية من 13 دولة، في المهرجان الذي يستمر حتى الأول من سبتمبر 2019 .

وبدأت جميع الفرق المشاركة في تنفيذ التدريبات خلال الأيام الأولى للمهرجان لتقديم أفضل العروض، وسط أجواء حماسية مبهرة، امتزجت فيها المعزوفات والمقامات الموسيقية الشرقية والغربية مع الألوان المبهرة للساحة الحمراء بموسكو، والتي تضم بين جنباتها العديد من المباني ذات الطابع التاريخي العريق، وعددا من المتنزهات والمقاصد السياحية.

ويمثل المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية أحد أهم الملتقيات الثقافية والموسيقية على الساحة العالمية، وتمتزج من خلاله ثقافات الشعوب من مختلف قارات العالم لعرض مقتطفات من التراث الثقافي والفني، وتقديم رسالة محبة وتسامح وسلام بين شعوب الإنسانية.

المصدر: RT