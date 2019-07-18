مصر.. وفاة أحد أفراد مسلسل "عائلة ونيس" الشهير

رحل عن الدنيا صباح اليوم الخميس، الفنان شوقي طنطاوي، الذي اشتهر بدور "مطاوع فتيس"، ضمن سلسلة حلقات مسلسل "ونيس" الشهيرة، مع الفنان المصري محمد صبحي.

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وقد كتبت الفنان محمد صبحي نعيا عبر صفحته على موقع "فيسبوك" قال فيه: "رحل شوقي طنطاوي، أكثر المخلصين على مدار 50عاما، واليوم بكل أسى وحزن عميق أعزي نفسي وأسرتك وجمهورك".

وتابع: "تلميذي وأخي وصديقي وزميلي ومساعدي.. رحلت وتركتني.. أنت الذي جئت لي تلميذا في ثانوي عام 1969، لتشترك في عرض هاملت وبقيت بالفرقة حتى الآن.. خمسون عاما مضت.. كنت فيها الصديق الوفي والسند، لم أجد في رحلتي مثلك مخلصا وفيا كنت لآخر لحظة رجلا.. كنت فنانا ملتزما وأبا صالحا لأسرتك.. صديقي الحبيب افتقدتك ولا أعلم كيف سيكون حالي عندما أفقد أغلى الناس.. ستظل مثلا عظيما أثرت في حياتي وفني أنت جزء كبير من فرقة ستوديو الممثل.. أدعو الله لك بالرحمة والغفران وللأسرة الصبر والسلوان.. وستظل في قلبي من قلبي كما قلتها لك مرارا".

وشوقي طنطاوي من مواليد 13 مايو 1953، له عدد من الأعمال المهمة، أغلبها مع الفنان الكبير محمد صبحي.

المصدر: الأهرام