معرض فنان تشكيلي نرويجي يحقق نجاحا مبهرا في موسكو

ارتاد ما يزيد عن 200 ألف شخص معرض الفنان التشكيلي النرويجي المشهور، أدوارد مونك، الذي أقيم في متحف "تريتياكوف" بموسكو في الفترة ما بين 17 أبريل و14 يوليو الماضيين.

أفادت بذلك الأربعاء 17 يوليو وكالة "تاس" الروسية نقلا عن المكتب الصحفي لمتحف "تريتياكوف" للفنون التشكيلية.

وقالت الوكالة إن 214 ألفا و284 شخصا ارتادوا المعرض في الفترة المذكورة وأضافت أن المعرض للفنان التشكيلي النرويجي البارز أقيم لأول مرة في روسيا حيث عرضت 70 لوحة فنية و30 رسما للغرافيك.

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ومن بين لوحاته المشهورة عالميا لوحة "الصرخة" التي أبدعها ببضعة نماذج. وتحفظ حاليا إحداها في متحف مونك بعاصمة أوسلو النرويجية.

يذكر أن، أدوارد مونك (1863 – 1944) أثر بشكل كبير على تطور الفن التشكيلي الأوروبي والعالمي في القرن الـ20، إذ أنه كان من أوائل الفنانين التشكيليين المنتمين إلى المدرسة التعبيرية في الفن التشكيلي. وصارت لوحته "الصرخة رمزا لهذا المذهب الفني ومن أهم لوحاته الأخرى " مادونا"، "رقصة الحياة"، "القبلة"، "الرماد"، " القلق".

وأعد متحف "تريتياكوف" برنامجا فنيا خاصا رافق المعرض وتضمن محاضرات عن حياة الفنان التشكيلي وإبداعه، كما عرضت الأفلام السينمائية عنه والكتب وغيرها من الفعاليات الثقافية.

المصدر: تاس