عازفو البيانو والكمان الروس تأهلوا للدور النهائي في مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية

تأهل 6 فنانين من عازفي الكمان في روسيا وبلجيكا والولايات المتحدة والتشيك وكوريا الجنوبية يوم 22 يونيو للدور النهائي في مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية.

وبينهم عازفا الكمان الروسيان، أيلان بريتشين، وسيرغي دوغادين.

أعلن ذلك السبت 22 يونيو أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة في أعقاب انتهاء دورها نصف النهائي.

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وكان 7 فنانين من عازفي البيانو قد تأهلوا قبل ذلك للدور النهائي في المسابقة وبينهم 3 روس وهم قسطنطين يميليانوف، دميتري شيشكين، أليكسي ميلنيكوف، وذلك إلى جانب عازفي البيانو من الصين وفرنسا والولايات المتحدة واليابان.

يذكر أن الدور النهائي لمسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية سيقام في 25 – 27 يونيو بموسكو.

وتعقد المسابقة دوريا كل أربعة أعوام في روسيا، وقبلها الاتحاد السوفيتي، ويعود تاريخ الدورة الأولى للمسابقة إلى الفترة من 18 مارس – 13 أبريل عام 1958.

أما المسابقة الـ16 الحالية فتقام في الفترة ما بين 17 و29 يونيو الجاري في موسكو وبطرسبورغ حيث يتسابق إلى جانب عازفي البيانو والكمان عازفو الفيولونسيل والآلات الموسيقية النحاسية والخشبية وفنانو غناء الأوبرا.

المصدر: تاس