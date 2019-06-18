قناة "ميديتشي تي في" تبث على الهواء جميع تصفيات مسابقة تشايكوفسكي

افتتحت يوم أمس الدورة الـ 16 لمسابقة تشايكوفسكي الدولية للموسيقى، في القاعة الكبرى لكونسيرفاتوار موسكو "تشايكوفسكي".

عزف في حفل الافتتاح عازف البيانو الروسي الشهير، وحائز الجائزة الكبرى للمسابقة عام 2011، دانييل تريفونوف، حيث عزف كونشيرتو تشايكوفسكي بمصاحبة أوركسترا مسرح المارينسكي بقيادة، فاليري غيرغييف.

تتابع قناة "ميديتشي تي في" البث المباشر لجميع تصفيات المسابقة، وحتى الحفل الختامي وتوزيع الجوائز. حيث يوجد على الصفحة الرسمية للمسابقة الأفرع الستة (البيانو، الكمان، التشيلو، الغناء الأوبرالي، آلات النفخ الخشبية، آلات النفخ النحاسية) مع معلومات حول المتسابقين، إلى جانب معلومات تاريخية وأفلام وثائقية.

إقرأ المزيد

وهذه هي المرة الثانية التي تتابع فيها "ميديتشي تي في" وقائع المسابقة الدولية، بعد متابعتها وقائع الدورة الـ 15 للمسابقة عام 2015، في الأفرع الأربعة للمسابقة (البيانو، الكمان، التشيلو، الغناء الأوبرالي)، والتي زادت هذا العام فرعين هما آلات النفخ الخشبية والنحاسية.

وفي العام الماضي حصل على الجائزة الأولى في آلة البيانو، دميتري ماسلييف (روسيا-27 عاماً) وفي آلة الكمان حجبت الجائزة الأولى، وحصل على الجائزة الثانية يو-تشين تسينج (تايوان-21 عاماً) وفي آلة التشيلو نال الجائزة الأولى أندريه يونوت (رومانيا-21 عاماً)، وفي الغناء الأوبرالي حازت الجائزة الأولى جوليا ماتوشكينا (روسيا - 32 عاماً)، وآريونباتار جانباتار (منغوليا-27 عاماً). وحصل على الجائزة الكبرى في المسابقة آريونباتار جانباتار.

المصدر: RT