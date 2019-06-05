انفجار يهز الاستوديو أثناء تصوير فيلم عن جيمس بوند

شهد استوديو Pinewood البريطاني، حيث يجري تصوير الجزء الـ25 لفيلم عن جيمس بوند، انفجارا شديدا.

وأفاد الموقع الرسمي لفريق إخراج الفيلم على "تويتر" بأن الانفجار دمر الكواليس وأصاب أحد أفراد فريق تصوير الفيلم بجروح طفيفة.

إقرأ المزيد

يذكر أن الجزء الأول للسلسلة السينمائية عن العميل 007 جيمس بوند بعنوان Dr. No عرض في بريطانيا والعالم كله عام 1962. ويتوقع أن يعرض الجزء الـ25 للسلسلة والذي لم يكشف بعد عن تسميته في أبريل عام 2020.

وكشف مخرج الفيلم، كاري فوكوناغا، عن مشاركة كل من رالف فينيس ونعومي هاريس وروري كينير، في الجزء الجديد من الفيلم الشهير.

فيما أفادت وسائل الإعلام بأن النجم المصري العالمي، رامي مالك، يستعد للانضمام إلى سلسلة هوليوود "جيمس بوند"، وأداء دور "الرجل الشرير" في الجزء الـ 25 من الفيلم .

المصدر: تاس