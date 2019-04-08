وفاة "فتاة جيمس بوند" الصربية بعد أسبوع من وفاة "فتاته الأولى"!

توفيت الممثلة الصربية، ناديا ريجين، البالغة من العمر 87 عاما، وأعلن عن وفاتها، يوم الاثنين 8 أبريل الجاري.

وظهرت ناديا في أفلام جيمس بوند "من روسيا، مع الحب"، وفيلم "إصبع الذهب". وفي الأسبوع الماضي، توفيت الممثلة البريطانية، تانيا ماليت، التي شاركتها في فيلم "إصبع الذهب"، عن عمر يناهز 77 عاما.

We are very sorry to learn that Nadja Regin has passed away at the age of 87. Nadja appeared in two Bond films, FROM RUSSIA WITH LOVE and GOLDFINGER. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/PVriNun3MY — James Bond (@007) April 8, 2019

ونعى نجوم سلسلة أفلام "007" النجمة الجميلة في بيان نشر عبر تويتر هذا الصباح، والذي جاء فيه: "نأسف للغاية لمعرفة أن ناديا ريجين توفيت عن عمر يناهز 87 عاما".

ولعبت ناديا دور "بونيتا" في فيلم "إصبع الذهب"، البريطاني الشهير في عام 1964 إلى جانب الممثل، شون كونري، الذي لعب دور جيمس بوند.

Nadja Regin dead: Bond Girl actress dies aged 87 https://t.co/z46RPiMbcapic.twitter.com/C0rqlmisQb — the us posts (@theusposts21) April 8, 2019

كما أدت دور عشيقة الجاسوس البريطاني في فيلم "من روسيا مع الحب"، الصادر عام 1963، والذي أدى فيه شون كونري أيضا دور البطولة بشخصية بوند.

كما شاركت ناديا في العديد من الأعمال التلفزيونية الناجحة مثل "المنتقمون". وفي سبعينيات القرن العشرين، أصبحت تعمل في مجال اختيار النصوص السينمائية لشركات أفلام مثل "Rank Films" و"Hammer Films".

Nadja Regin



[ 1931 - 2019 ]



❤️ pic.twitter.com/HP1KpxYYf5 — Elle (@Elle__Dae) April 8, 2019

What a horrible few weeks for losing Bond stars. Sadly Nadja Regin who played Kerim Bey's mistress in From Russia With Love and Bonita in Goldfinger has passed away. RIP #nadjaregin#bondgirl#RIPpic.twitter.com/6pmRm3BBu3 — Reuben Wakeman (@toysofbond) April 8, 2019

وفي الآونة الأخيرة، كرست الفنانة وقتها للكتابة، وأصدرت روايتها "The Victims and the Fools"، وكتبت أيضا قصة للأطفال "The Puppet Planet"، وكانت تعمل على كتابة مذكراتها قبل وفاتها.

المصدر: ذي صن