قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر وقف برنامج "شيخ الحارة" لمدة شهر، إثر ما اعتبره المجلس "خروجا عن القيم والأخلاق واستخدام عبارات مسيئة ومخالفة المعايير والأعراف".

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وقال المجلس، إن القرار أتى وفقا لما رصدته لجنتا الشكاوى والرصد من مخالفات بحلقة البرنامج التي أذيعت مؤخرا وتضمنت خروجا عن القيم والأخلاق بشكل يحمل تمييزا وخوضا في الأعراض، حيث تم استخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف، ومخالفة لميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة.

كما وجه المجلس إنذارا لقناة "القاهرة والناس"، بوقف تراخيص مزاولة المهنة مؤقتا حال عدم التزامها بالقرار.

وكان المجلس قد تلقى شكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه المذيعة بسمة وهبة على قناة "القاهرة والناس" بالإساءة للأفارقة بعد حلقة استضاف فيها الفنان ماجد المصري.

وبرنامج "شيخ الحارة" برنامج حواري يعرض في شهر رمضان ويشهد مواجهات جريئة مع مشاهير بالفن والسياسة، ويكشف عن أسرار في حياتهم الشخصية والعملية.

المصدر: RT