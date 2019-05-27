آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي!

نقلت الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي إلى مستشفى الصفا بحي المهندسين في القاهرة إثر تعرضها لوعكة صحية عقب عودتها من دبي.

وأكد الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر لجمهور ومحبي الفنانة الجداوي أنها تجاوزت الأزمة وصحتها الآن مستقرة.

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وقال زكي عن تطورات الحالة الصحية للفنانة: إنها ما زالت متواجدة في المستشفى، حيث أجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة بعد شعورها بالإجهاد.

وأشار نقيب الممثلين إلى أنه يتابع حالتها الصحية أولا بأول، مؤكدا أنها ستغادر المستشفى بأقرب وقت.

يذكر أن الفنانة المحبوبة تأثرت بموجة الحر التي اجتاحت مصر في الآونة الأخيرة، ونقلت إلى المستشفى بعد الإرهاق الذي أصابها، وبدأ الأطباء معالجة مرض السكر وضغط الدم لديها.

المصدر: صحف مصرية