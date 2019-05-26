إيقاف مقدمة "شيخ الحارة" بسمة وهبة لمخالفتها ميثاق الشرف والإساءة للأفارقة

أعلنت نقابة الإعلاميين المصريين السبت، إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس، عن ممارسة النشاط الإعلامي لمخالفتها "ميثاق الشرف" وعدم تقنين أوضاعها.

وقال الدكتور طارق سعدة، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف بسمة وهبة بناء على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما لاحظه من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة 19 مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، التي خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأضاف سعدة، في بيان له، أن الحلقة خالفت أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، الذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة اللجنة التأسيسية للنقابة، في جلستها المنعقدة يوم السبت، بشأن ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي لنقابة الإعلاميين من تجاوزات "مهنية وأخلاقية" ببرنامج شيخ الحارة على قناة "القاهرة والناس"، لاسيما الحلقة الخاصة باستضافة الفنان ماجد المصري، حسب القرار.

وأشارت النقابة في قرارها الذي حمل رقم 23 لسنة 2019، أنه بعد فحص جداول النقابة وسجل التصاريح، تبين عدم قيد الإعلامية بسمة وهبة بجداول العضوية، وعدم حصولها على تصريح مؤقت لمزاولة النشاط الإعلامي.

وواجه برنامج "شيخ الحارة، الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس، العديد من الشكاوى، وخاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس، إنه من المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات، على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة اليوم الأحد .