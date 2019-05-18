500 ألف موسكوفي يشاركون في فعالية "ليلة المتاحف" الثقافية

تستضيف المتاحف والمكتبات ودور الثقافة وقاعات المعارض ومدارس الفنون الروسية العام الجاري ليلة 18 مايو الجاري المشاركين في 350 فعالية ثقافية بعنوان "ليلة المتاحف".

وتقام فعالية "ليلة المتاحف" العام الجاري للمرة الـ13. وتنضم إليها المسارح والمكتبات ومدارس الفنون وغيرها من مؤسسات الثقافة في مختلف الأقاليم الروسية.

فيما يتعلق بموسكو تشارك هناك في الفعالية 200 مؤسسة ثقافية ستعمل هذه الليلة مجانا. وتنظم العام الجاري الفعالية تحت شعار" لنعش في المتحف".

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ومن أجل اجتذاب أهالي موسكو وجعلهم يرتادون المتاحف وغيرها من المؤسسات الثقافية تلقى في العاصمة هذه الليلة محاضرات وتقام عروض مسرحية وحفلات موسيقية وتعرض أفلام سينمائية وتعقد لقاءات بالفنانين والمخرجين السينمائيين والكتاب والشعراء، إذ أن المتحف المعاصر يحيط به اليوم العديد من مرافق الحياة الثقافية للمدينة.

ويعول منظمو الفعالية على أن يشارك فيها ليلة 18 مايو زهاء 520 ألف شخص من أهالي موسكو وضيوفها.

وقال وزير الثقافة في حكومة موسكو ،ألكسندر كيبوفسكي" إن "ليلة المتحف" هي فرصة ممتازة تتاح لمتاحف المدينة كي تستعرض إمكاناتها".

وأوضح أن الفعالية تنطلق الساعة السادسة مساء يوم 18 مايو لتختتم الساعة السادسة صباح اليوم التالي. وتمنى الوزير أن يرتاد الضيوف متاحف افتتحت حديثا. ومن بينها معرض جديد في متحف الشاعر والفنان، فلاديمير فيسوتسكي، (1938 – 1980) ومتحف الكاتب الروسي البارز، إيفان تورغينيف (1818 - 1883)، ومتحف الكاتب الحائز جائزة نوبل، ألكسندر سولجينيتسين (1918 - 2008).

يذكر أن 18 مايو هو اليوم العالمي للمتاحف يحتفل به كل عام في كافة بلدان العالم.

المصر: أم كا.رو