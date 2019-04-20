الحياة تدب في مكتبات موسكو ومتاحفها في "ليلة المكتبة"

أفاد موقع حكومة موسكو بأن فعالية ثقافية أطلق عليها "ليلة المكتبة" ستقام في موسكو، ليلة يوم 20 أبريل الجاري.

وقال ناطق باسم حكومة موسكو إن ما يزيد عن 230 مؤسسة ثقافية انضمت العام الجاري إلى الفعالية، من بينها مكتبات ومراكز ثقافة ومتاحف.

وستتاح لأهالي موسكو وضيوفها فرصة للتنزه في شوارع العاصمة التي لها علاقة بأبطال المؤلفات الأدبية المعروفة، وذلك صحبة مرشدين سياحيين.

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كما ستتاح لهم فرصة لأداء دور مدير برامج تلفزيونية ومشاهدة مسرحيات والاستماع إلى محاضرات عن أدباء بارزين ومسيراتهم الإبداعية.

وقال رئيس إدارة الثقافة في حكومة موسكو، ألكسندر كيبوفسكي، إن الفعالية تنطلق الساعة 15:00 يوم 20 أبريل الجاري، وستستمر حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي .

وأشار كيبوفسكي إلى أن مكتبات "نيكراسوف" و"تشيخوف" و"أخماتوفا" و"فوزنيسينسكي" وغيرها، ستظل أبوابها مفتوحة للزوار لغاية صباح يوم 21 أبريل.

وستشهد مكتبة "بوشكين" عرض مسرحية مستوحاة من رواية "الأبله"، بقلم الكاتب الروسي دوستويفسكي، والتي يمكن أن يشارك فيها المشاهدون أنفسهم.

ومن بين الرحلات السياحية والجولات التي ستجري في تلك الليلة، تجدر الإشارة إلى إمكانية زيارة زقاق "خاريتونوفسكي" الذي زارته، تاتيانا لارينا، بطلة رواية "يفغيني أونيغين"، لألكسندر بوشكين.

يذكر أن فعالية "ليلة المكتبة" أقيمت لأول مرة في موسكو عام 2012. وشارك فيها آنذاك 70 ألف شخص.

المصدر: تاس