بوتين يهنئ أشهر مطربة روسية بعيد ميلادها الـ 70

تحتفل اليوم أسطورة المسرح الغنائي السوفيتي ونجمة موسيقى البوب الروسية، آلا بوغاتشوفا، بعيد ميلادها الـ 70.

وبعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برسالة تهنئة إلى الفنانة، حيث أشار إلى أنها تتمتع بشعبية فائقة ضمن فئات المجتمع الروسي كلها، وذلك بفضل موهبتها الفنية الغنائية وقدرتها على العمل، مضيفا أن بوغاتشوفا، بصفتها قدوة للاحتراف والإخلاص، لها دور كبير في تطوير الفن الموسيقي الروسي.

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ولدت الفنانة في 15 أبريل عام 1949 بموسكو. وفازت عام 1975 بجائزة كبيرة في مهرجان "أورفيوس الذهبي" في بلغاريا.

وذاع صيتها بعد تقديمها أغنية "أرليكينو" (المهرج) التي وضع موسيقاها الملحن البلغاري، أميل ديميتروف.

وأعدت شركة "ياندكس" الروسية بمناسبة عيد ميلاد الفنانة تصنيفا لأغنيات بوغاتشوفا الأكثر طلبا على الإنترنت والإذاعة، حيث احتلت الأغنية "مليون وردة حمراء" المرتبة الأولى. وشغلت أغنية "الساعة القديمة" المرتبة الثانية في التصنيف، وأتت بعدهما أغنية "الجبل الجليدي".

ويضم ربرتوار الفنانة ما يزيد عن 500 أغنية، من أشهرها: "3 أيام سعيدة"، "حبك ذنب"، "تناديني"، "قبلة خريف"، "مدام بروشكينا"، "العقيد الحقيقي" وغيرها.

المصدر: تاس