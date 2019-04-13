متحف الأرميتاج الروسي يستأنف بعثته الأثرية في تركيا

تعتزم إدارة متحف الأرميتاج الروسي في بطرسبورغ استئناف بعثة أثرية، من شأنها دراسة الآثار الواقعة في منطقة ميليتوس الإغريقية القديمة.

وقال رئيس قسم علم الآثار في المتحف، ألكسندر بوتياغين، إن البعثة الأثرية التابعة للمتحف كانت على مدى أعوام تدرس ميليتوس. واتخذ العام الجاري قرار باستئناف البعثة في تركيا. وأوضح أن البعثة الروسية كانت، في أعوام 2005-2013، ضمن قوام البعثة الألمانية التابعة للمعهد الأثري الألماني.

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وأشار مدير عام متحف الأرميتاج، ميخائيل بيوتروفسكي، في مؤتمر صحفي عقد في بطرسبورغ، إلى أن إدارة المتحف أعادت النظر في موازنته، ورصدت أموالا لإجراء البعثة الأثرية في ميليتوس.

ومن بين بعثات أثرية أخرى عاملة خارج روسيا، لفت بيوتروفسكي الانتباه إلى بعثة "ستابيان" الأثرية التي تجري حاليا حفريات في فيلا "أريادن" على الشاطئ الجنوبي الشرقي من خليج نابولي، والتي تنتمي إلى مجموعة فيلات "ستابيوس" التي هلكت نتيجة ثوران بركان فيزوف عام 79 ميلادي.

المصدر: تاس