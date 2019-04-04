اكتشاف مطعم للوجبات السريعة تحت أنقاض مدينة بومبي الأثرية

اكتشف علماء آثار إيطاليون، تحت أنقاض مدينة بومبي، مطعما للوجبات السريعة فيه لوحات جدارية بحالة جيدة، يعتقد بأنها كانت تجذب الزبائن.

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ويقول الخبراء إن هذه المطاعم كانت منتشرة في روما القديمة، حيث كانت تقدم فيها أكلات ساخنة ومشروبات، ويمكن اعتبارها مماثلة لمطاعم الوجبات السريعة الحالية.

وقد بلغ عدد هذه المطاعم التي اكتشفت في بومبي 80، وهذا يشير إلى أنها كانت تحظى بشعبية كبيرة في المدينة القديمة.

ويقع المطعم المكتشف حديثا على تقاطع شارعين، بدأت فيه عمليات الحفر قبل فترة قريبة. وقد أثارت اهتمام علماء الآثار لوحة جدارية ملونة بحالة جيدة، كانت تحت طبقة من الرماد البركاني. وتصور اللوحة حورية بحر على حصان له ذيل سمكة، وتربط مثل هذه الكائنات عادة في الرسومات إلى عربات آلهة البحر في بلاد الإغريق وروما.

وتحمل الحورية في الرسم آلة موسيقية وترية "ليرا"، وهي آلة مقدسة تعود لأبولو (أو فيبي) إله النور، حامي الفن والأطباء.

Archaeological park of Pompeii

ويعتقد الخبراء بأن هذه اللوحة كانت تجذب الزبائن إلى هذا المطعم. وقد عثر علماء الآثار بجانبها على لوحة ثانية تصور عامل مطعم محاطا بأوان عديدة. كما عثر العلماء خلال عمليات الحفر على العديد من الأواني الخزفية.

ويشير العلماء إلى أهمية هذه الاكتشافات، لأنها تسمح بالتعرف على الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي لسكان بومبي وروما القديمة عموما.

المصدر: فيستي.رو