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كشف سبب غياب نيللي كريم عن أعمال رمضان 2019

الثقافة والفن

كشف سبب غياب نيللي كريم عن أعمال رمضان 2019
You-Tube: ONdrama
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كشفت النجمة المصرية، نيللي كريم، عن السبب الكامن وراء غيابها غير المسبوق عن مسلسلات رمضان، حيث أنها لا تشارك في أي عمل تلفزيوني لرمضان 2019.

وأكدت نيللي كريم أنها ستتغيب هذا العام بهدف الراحة، ليس إلا، في حين اطمأن محبوها ومتابعوها عقب تكذيب النجمة للشائعات الكثيرة التي انتشرت حول أسباب غيابها الدرامي عن رمضان 2019. 

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وأتت تصريحات النجمة المصرية خلال مشاركتها في حفل الـ "موريكس دور 2019"، في بيروت، والذي كرمت فيه بجائزة أفضل ممثلة عربية، عن دورها في مسلسل "اختفاء".

وفي نهاية تصريحاتها، أكدت نيللي إعجابها الشديد بأداء النجم السوري، عابد فهد، وكذلك بالممثلة اللبنانية، سيرين عبد النور، وبمهارات المخرج شوقي الماجري، أيضا.

يذكر أن النجمة لم تغب عن شاشات رمضان منذ العام 2013، حيث قدمت منذ ذلك الحين 6 مسلسلات مختلفة، من بينها: "سجن النسا"، "سرايا عابدين"، و"تحت السيطرة".

المصدر: صحيفة النهار

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