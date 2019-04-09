وسط دعوات للمقاطعة.. نجمة أمريكية تحيي الحفل الختامي لـ "يوروفيجين" في إسرائيل

تحيي النجمة العالمية، مادونا، الحفل الختامي لمسابقة "يوروفيجين" الغنائية لهذا العام، والتي ستنظم في إسرائيل، بعد أن جرت في البرتغال العام الماضي.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل الختامي للبطولة، في 18 مايو المقبل، في مدينة تل أبيب، حيث ستشارك مادونا بأغنيتين، إحداهما ستكون من ألبومها القادم، الذي لم يصدر بعد.

ويقوم بتغطية تكاليف حضور مادونا ومشاركتها، الملياردير الكندي الإسرائيلي، سيلفان آدمز، الذي "رأى ضرورة في استقدام المغنية الأمريكية الشهيرة للحفل الدولي، في تل أبيب، للقيام بأداء تاريخي بارز".

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وتفاوتت ردود الأفعال على النبأ عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فراح البعض إلى انتقاد مشاركة مادونا في الحفل المزمع تنظيمه في إسرائيل، خاصة بعد توقيع 171 فنانا ونجما سويديا على رسالة مفتوحة، يطالبون فيها بمقاطعة "يوروفيجين" لهذا العام.

وعلاوة على ما سبق، تشارك عدة شخصيات ثقافية وفنية بريطانية في كتابة رسالة مفتوحة، وعلى رأسهم الموسيقي الشهير، روجر ووترز، طالبوا فيها بمقاطعة المسابقة الغنائية في إسرائيل، بسبب احتلال الأخيرة للأراضي الفلسطينية.

المصدر:Sputnik News