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عمرو واكد يرد بأقوى تغريدة منذ صدور قرار فصله

الثقافة والفن

عمرو واكد يرد بأقوى تغريدة منذ صدور قرار فصله
You-Tube: FilmIsNow
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غرد النجم المصري، عمرو واكد، مجددا حول قرار فصله والفنان خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية في مصر، في تصريح يعد الأقوى منذ فصلهما.

وكتب واكد اليوم على صفحته الرسمية على تويتر: "الخيانة العظمى تهمة لا يجوز توجيهها لفنان أو مواطن عادي غير معني بمسؤولية في الدولة، ولكن يجوز جدا توجيهها لمسؤول قبض ثمن عيني أو معنوي لبيع الوطن وحنث القسم وتمكين دول أخرى من سياسات الدولة. القسم الدستوري قسم عظيم وخيانته هي الخيانة العظمى".

وكانت النقابة المصرية قد ألغت عضوية الفنانيين البارزين قبل أيام، ونشرت قرارا رسميا حول ذلك عبر صفحتها على فيسبوك، جاء فيه: "تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري، إذ توجها دون توكيل من الإدارة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية".

المصدر: تويتر

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