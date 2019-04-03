"روسيا من السماء" الألماني يعرض في مهرجان بموسكو (فيديو)

عرض فيلم "روسيا من السماء" لأول مرة، يوم الأربعاء 3 أبريل الجاري، في إطار مهرجان "دوكر" للأفلام الوثائقية بموسكو.

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وقال ناطق باسم المكتب الصحفي للمهرجان، إن الفيلم للمخرجين، فريدي راكنهاوس وبيترا هوفر، وقد عرض في مراسم افتتاح المهرجان، يوم 3 أبريل الجاري، حيث قدمه، فريدي راكنهاوس، وفريق المصورين المرافق له.

وأضاف الناطق أن الفيلم أنتج بعد رحلة جوية قام بها فريق التصوير بمروحيات، بدءا من المحيط المتجمد الشمالي ومرورا بصحراء إقليم كالميكيا وبراكين شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، وانتهاء بجبل ألبروز في القوقاز، بصفته أعلى قمة جبلية في أوروبا.

يذكر أن مهرجان "دوكر" للأفلام الوثائقية يقام في موسكو، من 3 وحتى 8 أبريل الجاري.

المصدر: تاس