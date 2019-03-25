"خط البلقان" يجني الملايين في دور السينما الروسية

تصدر فيلم المغامرات العسكرية "خط البلقان" إيرادات شباك التذاكر يومي العطلة الأسبوعية في روسيا ورابطة الدول المستقلة، حيث جنى 125 مليون روبل (مليوني دولار).

وعرض فيلم "خط البلقان" من إخراج الروسي، أندريه فولغين، لأول مرة، في 21 مارس الجاري في موسكو.

ويروي الفيلم قصة عملية تحرير جريئة خاضها أفراد الكتيبة الروسية التابعة لقوات حفظ السلام، بغية فرض السيطرة على مطار "سلاتينا" في كوسوفو.

إقرأ المزيد

وسبق العملية مسير استباقي قامت بها الكتيبة الروسية المرابطة في البوسنا، لمساعدة الصرب في كوسوفو وحمايتهم من المجازر.

والفيلم من بطولة الفنانين الصرب الروس: غوشا كوتسينكو، أنطون بامبوشني، ميلينا رادونوفيتش، ميودراغ رادوننيتش، غويكو ميتيتش وغيرهم .

يذكر أن الفيلم عرض في روسيا وصربيا بمناسبة حلول الذكرى الـ 20 للقصف البربري الذي تعرضت له صربيا عام 1999، على أيدي قوات حلف شمال الأطلسي برئاسة الولايات المتحدة.

المصدر: تاس