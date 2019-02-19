إقبال كبير على فيلم "تي-34" الروسي في أمريكا (فيديو)

انطلق في أمريكا الشمالية عرض الفيلم الروسي "تي-34"، يوم الأحد 17 فبراير الجاري.

ويتوقع أن يعرض الفيلم في 24 دار سينما في 20 مدينة أمريكية، لغاية 24 فبراير الجاري. وسبق للفيلم أن عرض في تورونتو الكندية وأنتلانتا ولوس أنجلوس الأمريكيتين، حيث تكلل عرضه بنجاح تام وإقبال كبير.

وقال مدير شركة "كينوسفيرا" التي تولت عرض الفيلم في أمريكا الشمالية، ألكسندر بيلياكوف، إن التذاكر لغالبية جولات عرض الفيلم الروسي قد بيعت، مضيفا أن الفيلم يعرض باللغة الروسية، وترافق العرض ترجمة خطية بالإنجليزية.

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وأشار بيلياكوف إلى التصرف غير المتحضر لبعض المتطرفين الأمريكيين الذين حاولوا إحباط عرض الفيلم الروسي، متهمين صاحب دار سينما صغيرة تتسع لـ 200 مشاهد في سان فرانسيسكو بترويج ما يسمى بالدعاية الروسية.

يذكر أن فيلم "تي-34" يروي قصة الحب والصداقة والشجاعة والصمود لرجال الدبابات السوفيت إبان الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). وكان قد شغل المرتبة الثانية في تاريخ عرض الأفلام في روسيا من حيث إيرادات شباك التذاكر.

المصدر: تاس