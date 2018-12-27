الشباب والشجاعة والحب.. دور السينما تعرض فيلم "تي-34" الروسي

تعرض دور السينما الروسية فيلم "تي-34"، بدءا من 1 يناير المقبل، من إخراج، أليكسي سيدوروف، وبطولة ألكسندر بيتروف وإرينا ستارشنباوم.

ويروي الفيلم قصة الحب والصداقة والشجاعة والصمود لرجال الدبابات السوفيت إبان الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

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وتلعب الموسيقى دورا محوريا في الفيلم، وذلك بفضل نجم موسيقى الراب الروسي الشهير، باستا، ونجمة موسيقى الفلكلور، بيلاغيا، اللذيْن أبدعا الأغنية الرئيسة للفيلم بعنوان "تحت النيران الحارقة".

وقال مغني الراب باستا إن "أغنيتهما هي قصة الشباب والشجاعة والقدر، مع العلم أن الأحداث التاريخية يقف وراءها دائما أناس بسطاء يصنعون التاريخ بأيديهم".

يذكر أن "تي-34" هي أفضل دبابة في العالم إبان الحرب العالمية الثانية، أسهمت كثيرا في الانتصارات التي حققها الجيش السوفيتي في ميادين الحرب.

المصدر: فيستي. رو