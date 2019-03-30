نشر موقع "اليوم السابع" المصري السبت، خبرا تطرق فيه إلى طلاق المطرب أحمد سعد، وقال إنه تجاوز أزمة طلاقه سريعا من الفنانة سمية الخشاب بالغناء والرقص مع الراقصة الروسية جوهرة.

ونشرت الراقصة الروسية جوهرة، عبر إنستغرام، عدة فيديوهات ظهر أحمد سعد فيها وهو يغني ويرقص معها، كما التقطوا العديد من صور "السلفي".

وأعلن الفنان أحمد سعد صباح يوم الخميس، انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، قائلا: "أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وأتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى من ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندى أولادي".

أما سمية الخشاب، فقد قالت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن قرار طلاقها من أحمد سعد جاء قبل 6 أشهر، وأن المحامي الخاص بها لم يبدأ الإجراءات إلا قبل أيام.

وأفادت الخشاب بأنها لن تفصح عن السبب الحقيقي للانفصال.

جدير بالذكر أن أحمد سعد والراقصة جوهرة تعاونا في الفيلم المصري "الكهف"، وظهرا في كليب أغنية "نيجي نفرح".

وفيلم "الكهف" بطولة كل من ماجد المصري ومي سليم، ومحمود عبد المغني، وروجينا، ومحمد عادل، وإيهاب فهمي، وإبراهيم نصر، ومن تأليف سامح سر الختم، وإخراج أمير شوقي.

المصدر: اليوم السابع + يوتيوب