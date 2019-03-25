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"لا فائدة منهم".. جينيفر لوبيز "تهين" الرجال! (فيديو)

الثقافة والفن

instagram.com/jlo
جينيفر لوبيز
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أغضبت عبارة أطلقتها النجمة العالمية، جينيفر لوبيز، في فيديو انتشر على يوتيوب، الكثيرين من مستخدمي الإنترنت وخاصة الرجال منهم.

وذكرت صحيفة ميرور، أن المغنية والممثلة جينيفر لوبيز، 49 عاما، أصدرت الصيف الماضي مقطع فيديو بالتعاون مع تطبيق "تيندر" للتعارف، مر مرور الكرام وقتها.

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وصور الفيديو صيف 2018 ضمن سلسلة من المقاطع "التوجيهية" للمراهقات والفتيات المقبلات على الزواج.

وقدمت لوبيز مجموعة من التوجيهات والملاحظات لعرائس المستقبل، للعمل بها أثناء تعرفهن على ممثلي الجنس القوي لاختيار الشريك المناسب.

وأشارت المغنية العالمية في الفيديو، الذي تساعد فيه مغنية شابة في العثور على شريك المستقبل، إلى أن الرجال تحت سن 33 عاما "لا فائدة منهم".

وبدأ هذا الفيديو فجأة بالانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبجمع الآلاف من المتابعين والمغردين الذين لم يعجبهم ما صرحت به لوبيز.

المصدر: ميرور

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