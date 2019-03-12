خطيب جينيفر لوبيز "يخونها" بعد ساعات من الخطوبة!

استحوذ خبر خطبة الفنانة، جينيفر لوبيز، ولاعب البيسبول، أليكس رودريغيز، على اهتمام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن قدم رودريغز للوبيز خاتم ألماس بـ 4.5 مليون دولار.

وذكرت صحيفة "ذي صن" أن الفرحة لم تكتمل، حيث لم تمر بضع ساعات على خبر ارتباط لوبيز ورودريغز، بعد انتشار خبر علاقتهما العاطفية منذ عام 2017، لأن لاعب البيسبول السابق، خوسيه كانسيكو، أعلن أن رودريغيز خدع وخان لوبيز مع زوجته السابقة، جيسيكا كانسيكو.

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ونشر كانسيكو تغريدات متتالية عن موضوع الخيانة أثناء مشاهدته لبرنامج "عالم الرقص" الذي تشارك فيه النجمة لوبيز في لجنة التحكيم.

وأكد خوسيه أنه طلب من رودريغيز التوقف عن خداع لوبيز، عندما كان شاهدا على اتصال رودريغيز بزوجته السابقة على الهاتف منذ أشهر.

وأضاف خوسيه أنه مستعد لإجراء اختبار على جهاز كشف الكذب لإثبات صحة ما يقوله عن خيانة رودريغيز للوبيز.

المصدر: ذي صن