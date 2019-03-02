الأردن ينعى الفنان الكبير نبيل المشيني "أبو عواد"

نعى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، الفنان الكبير نبيل المشيني، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض، في أحد مستشفيات المملكة.

وكتب الخطيب على صفحته على "فيسبوك": "إيمانا بقضاء الله وقدره أنعى لكم الفنان الكبير المرحوم نبيل المشيني أبو طارق، الذي وافته المنية، وهو القامة الوطنية الثقافية والفنية عبر عقود خلت، تعازينا لأهله وأسرتنا الفنية وجمهوره والوطن الأعز، اللهم تغمده بواسع رحمتك".

والفنان الأردني نبيل المشيني من مواليد القدس عام 1939، وهو ابن الفنان إسحق المشيني، وأخـو الفنان الذي رحل في عنفوان الشباب أسامة المشيني.

وعرف الفنان نبيل بشخصية "أبو عواد" في المسلسل الأردني "حارة أبو عواد"، الذي انتشر في الوطن العربي في فترة الثمانينات، وكذلك بأدائه أدوارا في المسلسلات البدوية آخرها "رأس غليص".

وعمل الراحل مذيعا في التلفزيون الكويتي والأردني، وكان رئيسا لرابطة الفنانين قبل النقابة، وعين في مجلس الأعيان الأردني عام 2003.

وقدم الفنان، مجموعة مسلسلات حديثة تعالج قضايا الإرهاب.

المصدر: وكالات