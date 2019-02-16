كاتب شيشاني: سرقوا مني "أفاتار"!

رفع الأديب والكاتب الشيشاني، رسلان زاكرييف، دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض معنوي قدره 10 ملايين روبل (150 ألف $)، وبالاعتراف به كمؤلف مشارك لقصة الفيلم الشهير "أفاتار".

ويحاول الكاتب الشيشاني، مرة جديدة، من خلال المحكمة الحصول على اعتراف رسمي، من صناع الفيلم وخاصة المخرج، جيمس كاميرون، كمؤلف مشارك لقصة الفيلم الخيالي "أفاتار"، الذي حقق شعبية واسعة حول العالم.

Чеченский писатель Руслан Закриев нашел в фильме "Аватар" признаки плагиата со своих романовhttp://t.co/cfSg36jiHcpic.twitter.com/wseHn0N1MC — KAVPOLIT (@kavpolit) 19 марта 2015 г.

وسجل زاكرييف طلب الدعوى في محكمة منطقة زافودسكي بمدينة غروزني الشيشانية، بعد أن قدم عدة دعاوى قضائية عام 2015 إلى محاكم ستافروبول مكان إقامته.

ورفضت الدعاوى السابقة لأن المتهم، مخرج فيلم "أفاتار"، جيمس كاميرون، يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وليس في روسيا.

وأكد زاكرييف على أنه مقتنع بأن صناع الفيلم "استعاروا" جزءا كاملا من روايته "السلاح السري"، واستخدموه في سيناريو الفيلم.

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وقال الكاتب الشيشاني: "تلقيت 3 رسائل من مساعد كاميرون توم كلانسي، يؤكد فيها أنهم يعترفون بتطابق كامل لقصة فيلم أفاتار مع روايتي، لكنهم يؤكدون أيضا على أنني أنا الذي سرقت أفكار الفيلم، على الرغم من أن روايتي كانت مكتوبة ومنشورة قبل صدور الفيلم بفترة طويلة".

وأشار زاكرييف إلى أن روايته نشرت على الموقع الإلكتروني المفتوح "بروزا.رو" عام 2002، أما فيلم أفاتار فقد عرض عام 2009. لذلك، يؤكد الكاتب الشيشاني إصراره الآن على إثبات أحقيته.

ويعد أفاتار فيلم خيال علمي، وهو من إخراج جيمس كاميرون، وعرض في قاعات السينما في 18 ديسمبر 2009. وهو من أكثر الأفلام تكلفة إنتاجية (230 مليون دولار). كما حقق رقما قياسيا في مبيعات شباك التذاكر، وتخطت أرباحه بعد 10 أسابيع من بدء عرضه، ملياري دولار.

المصدر: نوفوستي