 
مباشر

كيم كارداشيان تواجه دعوى قضائية بـ 100 مليون دولار

الثقافة والفن

كيم كارداشيان تواجه دعوى قضائية بـ 100 مليون دولار
You-Tube: TheEllenShow
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgc7

رفعت شركة تقنية أمريكية دعوى قضائية ضد النجمة الشهيرة، كيم كارداشيان، عقب انسحابها من صفقة تجارية كانت قد أبرمتها معها.

وبررت كارداشيان انسحابها بأن شركة "David Liebensohn" التقنية نشرت "معلومات شخصية" عنها، في حين كذبت الأخيرة ادعاء النجمة.

وتنص الصفقة الموقعة بين الطرفين في عام 2014، على تأسيس علامة تجارية لتعابير المحادثة الرقمية "emojis"، تكون خاصة بكارداشيان وتحمل تسمية "Kimojis".

إقرأ المزيد
أوبرا وينفري تحتفي بشخصية لبنانية بارزة (صورة)

كما ينص العقد على أن تعود 60% من الأرباح لـ "Liebensohn" وشركائها، في حين ادعت الأخيرة أن كارداشيان مارست ضغوطا عليها بغرض سحب الدعوى القضائية.

وأضافت الشركة أن النجمة الأمريكية تعلم مسبقا بخصوص نشر تلك المعلومات عنها، حتى قبل إقدامها على توقيع العقد الرسمي، ما يجعل من ادعاءاتها "مجرد ذريعة".

وتطالب الشركة في الدعوى القضائية كارداشيان بدفع مبلغ 100 مليون دولار أمريكي، تعويضا لخرقها العقد وتسببها بخسائر مادية لـ "Liebensohn"، بعد إيقاف مشروع "Kimojis".

المصدر: TMZ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شارك في غسلها وتجول فوق سطحها.. محمد بن سلمان يزور الكعبة