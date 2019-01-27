"هوندا" تطلق سيارة كهربائية مميزة للسوق الأوروبية
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أعلنت شركة هوندا أنها اقتربت من إطلاق سيارة كهربائية مميزة في الأسواق الأوروبية.
وستأتي السيارة الجديدة بهيكل أنيق وصغير بطول 3.5 م، كما أن السقف أيضا مصنوع من الزجاج، لإعطاء الركاب شعورا مميزا بالراحة.
كما يخلو هيكل السيارة من قبضات الأبواب، والتي استبدلت بحساسات تعمل معتمدة على بصمات الأصابع، وكذلك المرايا، والتي استبدلتها "هوندا" بكاميرات جانبية، وكاميرات على الواجهتين الأمامية والخلفية.
وزودت هذه المركبة أيضا بمحركات كهربائية "صامتة"، وبطاريات تكفيها لقطع مسافة 250 كلم بالشحنة الواحدة، يمكن شحن 80% من سعتها تقريبا في غضون 40 دقيقة فقط.
المصدر: فيستي
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