كاديلاك تكشف عن سيارتها الكهربائية الأولى!

نشرت شركة "Cadillac" لصناعة السيارات الصور الأولى لسيارة المستقبل الكهربائية الجديدة الأولى لماركتها.

وستحصل سيارة كاديلاك الكهربائية على شعبية كبيرة، كما يتوقع لها خبراء السيارات، لاحتواء صالونها على ثلاثة صفوف من المقاعد وتصميم مستقبلي فريد.

إقرأ المزيد

وذكر موقع مجلة "Electrek"، أن سيارة كاديلاك الكهربائية ستنافس موديلات: "Tesla Model X" و"Audi e-tron".

ولم تذكر الشركة تسمية موديل السيارة الكهربائية ولا تاريخ إصدارها. ويعمل مدير شركة كاديلاك الجديد، ستيفن كارلاين، على زيادة شعبية علامة كاديلاك التجارية في العالم، حيث يمكن أن تلعب السيارة الكهربائية دورا هاما في تحقيق ذلك.

المصدر: لايف. رو