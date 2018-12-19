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"آبل" تستقطب أحد أهم مصممي "تسلا"

العالم الرقمي

Reuters JL/DN
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أعلنت شركة آبل أن المصمم، أندرو كيم، أحد أشهر مصممي شركة تسلا، استقال من منصبه لينضم إلى صفوفها.

ويشير الخبراء إلى أن انضمام كيم إلى آبل يعتبر مكسبا كبيرا لها، خصوصا أن الرجل يملك خبرة كبيرة، فقد عمل سابقا في شركة مايكروسوفت وصمم "HoloLens" و"Xbox One S".

ومنذ العام 2016، انتقل إلى تسلا ليصبح واحدا من أهم المصممين فيها، وساهم في إنتاج منظومات سيارات "Model 3" و"S" و"X" و"Y" الكهربائية المتطورة.

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ومن المفترض أن يساهم انتقال المصمم إلى آبل في مساعدتها على تطوير مشروع سيارتها الكهربائية ذاتية القيادة الذي تعمل عليه منذ سنوات.

المصدر: لايف.رو

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