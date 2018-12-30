محطات تسلا الكهربائية تغطي كامل أوروبا

وعد مؤسس شركة تسلا، إيلون موسك، مالكي السيارات بظهور محطات الشركة الكهربائية قريبا في جميع البلدان الأوروبية.

وقال موسك: "بحلول 2019، ستظهر محطات تسلا الكهربائية المخصصة لشحن سياراتها في جميع بلدان أوروبا، وستصل تلك المحطات إلى أوكرانيا وإيرلندا وتركيا والنرويج".

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ — Elon Musk (@elonmusk) 26 декабря 2018 г.

وكان موسك قد ذكر سابقا أن تسلا عازمة على زيادة عدد محطاتها الكهربائية لتغطي ما بين 95 و100% من مساحة البلدان التي تشهد مبيعات كبيرة لسياراتها، لكن الخبراء شككوا بالأمر، كون الشركة وعدت بأن يصل عدد هذه المحطات عام 2018 إلى 18 ألف محطة موزعة في تلك البلدان، لكن هذا العدد أصبح 11835 فقط.

المصدر: فيستي