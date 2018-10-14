برلين تحظر سيارات الديزل في بعض شوارعها

ذكر موقع "فيستي" الروسي أن سلطات مدينة برلين ستحظر سير العديد من مركبات الديزل في مركز المدينة، ابتداء من منتصف العام المقبل.

وأشار الموقع إلى أن قرار المحكمة الإدارية في برلين، والذي سيطبق كحد أقصى، قبل انتهاء يوليو 2019، سيقيد حركة سير بعض مركبات الديزل في أماكن معينة من الشوارع الكبيرة بمركز العاصمة الألمانية، كما من المفترض أن تدرس سلطات المدينة أيضا إمكانية حظر سير تلك المركبات على بعض الشوارع الأخرى ضمن المدينة.

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ويرى بعض خبراء البيئة في ألمانيا أن انبعاثات عوادم السيارات، وخصوصا تلك التي تعمل بالديزل تعتبر مصدرا مهما لتلوث الهواء في المدن والتجمعات السكنية الكبيرة، لكن حظر سيارات الديزل يجب أن يطبق على السيارات القديمة، أو التي لا تتوافق محركاتها مع المعايير البيئية الحديثة "Euro6".

وكانت قيود مماثلة على حركة سيارات الديزل قد فرضت في بعض المدن الألمانية أيضا، ففرانكفورت وهامبورغ وشتوتغارت كانت قد أغلقت بعض أجزاء شوارعها بوجه سيارات الديزل.

المصدر: فيستي