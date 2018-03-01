روما تحظر سيارات الديزل في مركز المدينة

أكدت فيرجينيا راجي عمدة مدينة روما أن السلطات الإيطالية ستحظر السيارات العاملة بالديزيل في مركز العاصمة اعتبارا من 2024.

وفي منشور على صفحتها في الفيسبوك قالت راجي: "قررت روما أن تكون مع مكسيكو سيتي في طليعة المدن التي تستخدم السيارات النظيفة القليلة الضرر على البيئة، واعتبارا من 2024 سيمنع تواجد السيارات العاملة بمحركات الديزيل في مركز العاصمة الإيطالية".

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جاء إعلان المسؤولة عقب اجتماع مجموعة الـ "C40" الذي عقد في العاصمة المكسيكية مؤخرا، والذي ضم ممثلين عن 92 مدينة كبيرة في العالم لمناقشة مشاكل تغير المناخ والاحتباس الحراري.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية التي عقدت عام 2016 وضمت مكسيكو وباريس وأثينا ومدريد، نصّت على أن هذه المدن ستحظر وجود السيارات العاملة بالديزل تماما في شوارعها اعتبارا من 2025.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر