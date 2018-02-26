اليونان.. اكتشاف مدينة تاريخية تحت مدينة سالونيك

أعلن علماء الآثار اليونانيون عن استخراج مئات آلاف القطع الأثرية أثناء عمليات حفر أنفاق المترو في سالونيك، ومن ثم اكتشفت المدينة القديمة بكاملها.

بدأ إنشاء خطوط المترو في سالونيك عام 2006 ولكن العمل توقف بسبب الاكتشافات الأثرية، حيث عثر على حوالي 300 ألف قطعة من التحف الأثرية كان آخرها تمثال افروديت. تعود المدينة المكتشفة إلى الفترة التي سبقت استلام القيصر المقدوني كاساندر الحكم عام 316 قبل الميلاد. وعثر العلماء في المدينة على مقابر رومانية وساحات عامة.

Ministry of Culture of Greece

وكان علماء الآثار قد اكتشفوا جزءا من المدينة التي تعود إلى القرنين 5-4 قبل الميلاد أثناء حفر نفق خط المترو الرئيسي. بحسب علماء الآثار كانت المدينة مزدهرة وفيها بنى اجتماعية – سياسية متطورة.

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وساعدت عمليات الحفر في محطتين للمترو بتحديد تخطيط المدينة منذ تأسيسها إلى نهاية العصر القديم، حيث خططت وفق معايير المراكز الهلنستية في شرق البحر المتوسط، والشوارع متعامدة مع بعضها البعض عليها مساكن وورشات عمل، وحافظت المدينة على شكلها حتى في العصر الروماني. في القرن الرابع الميلادي كانت الشوارع مغطاة بالمرمر وعلى جانبيها أعمدة ومبان كبيرة واجهاتها فسيفساء فاخرة، بحسب علماء الآثار.

المصدر: نوفوستي

كامل توما