منجزات هندسية مذهلة يخفيها "هرم" يوناني قديم

كشفت الحفريات في جزيرة كيروس اليونانية عن براعة الهندسة لدى مجموعة صغيرة من اليونانيين الذين عاشوا هناك قبل 4500 عام.

ووجد الباحثون هيكلا شبيها بالهرم في الجزيرة اليونانية، يقدم أدلة على أن بُناته كانوا أكثر تطورا بكثير مما كان يعتقد سابقا.

ونحت بناة مستوطنة داسكاليو مدرجات ضخمة بنيت باستخدام حوالي ألف طن من الحجر الأبيض لإنشاء هيكل شبيه بهرم عملاق على جزيرة صغيرة، حيث تم نقل الحجر من مكانه إلى مسافة 10 كيلومترات.

Evidence of complex engineering & metalworking 4000+ years ago on Greek island Keros in the Cyclades where builders terraced a naturally pyramid-shaped promontory & covered it with 1000 tonnes of imported white stone: https://t.co/q2i9LjuoVI#histSTM#Archaeology#twitterstorianspic.twitter.com/Ymgt38dLiM — Dr. Alexi Baker (@AlexiBaker) January 18, 2018

Broken idols of #Keros : British archaeologists explain Greek mystery

Cambridge scientists dig up evidence of beautiful marble figurines broken then buried by Greeks 4,500 years ago #Autochtons#Greece#archeology#Europe4Europeans#DefendEurope



https://t.co/4MQcnnFmt9 — SpaceFromGreece (@SpaceFromGreece) January 19, 2018

وكشفت الأبحاث الجديدة التي أجريت على الموقع البالغ من العمر 4 آلاف عام، عن مجموعة من الأدلة المثيرة، بما في ذلك سلسلة معقدة من قنوات الصرف، والأعمال المعدنية التي كانت "متطورة بشكل غير عادي" في ذلك الوقت.

وتم اكتشاف دليل على الآثار المصنوعة من المعادن لأول مرة في الموقع قبل 10 سنوات، ووجد الباحثون في وقت لاحق ورش عمل ومواد أخرى ذات صلة.

ولم يكن علماء الآثار على علم بأن الحضارة القديمة التي احتلت الموقع، كانت قادرة على تحقيق المستوى الهندسي المتقدم، ويستمر العلماء في أبحاثهم لمعرفة المزيد عن الذين عاشوا هناك.

إقرأ المزيد

ونشر فريق البحث بيانا جاء فيه: "في الوقت الذي كانت فيه المهارات نادرة والوصول إلى المواد الخام أمرا محدودا للغاية، يبدو أنه تم التركيز بشكل كبير على الخبرة في صناعة المعادن في داسكاليو".

وكانت داسكاليو منذ وقت طويل موطنا لاكتشاف بقايا آلاف التماثيل الرخامية التي يعود تاريخها إلى 4500 عام، ويعتقد بأنها استخدمت في بعض الأنشطة والطقوس الدينية.

ويقول الباحثون إن البقايا التي تم العثور عليها تجعل من الجزيرة واحدة من أكثر المواقع الأثرية إثارة للإعجاب في بحر إيجة خلال العصر البرونزي المبكر.

المصدر: RT

فادية سنداسني