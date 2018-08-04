بعض أسرار "ليموزين بوتين"

كشف خبراء في مشروع "كورتيج" الروسي المخصص لصناعة السيارات الفاخرة عن بعض مواصفات "ليموزين بوتين" الجديدة التي أصبحت محط أنظار العالم.

وأوضح الخبراء أنهم بدؤوا بالعمل على مشروعهم منذ العام 2010، واستوحوا تصميم السيارة الأساسي من سيارات "ZIS110" التي أطلقت في الأربعينيات، وأضافوا تعديلات صبغت مركبتهم بطابع عصري.

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وعن بعض المواصفات التقنية للسيارة قال الخبراء: "المركبة مصنعة من مكونات وبموجب تقنيات تم تطويرها محليا، ومزودة بأفضل أنظمة الحماية، ونسخها الحالية تضم محركات بـ8 أسطوانات وسعة 4.4 لتر، بقوة 598 حصانا من صناعة "بورش"، ومحركات روسية بسعة 6.6 لتر، وبقوة 860 حصانا" وبـ12 أسطوانة.

ولفتت سيارات "كورتيج" أنظار العالم بعد أن ظهرت لأول مرة في يوم تنصيب بوتين رئيسا لروسيا مؤخرا، وأبدت عدة دول كالإمارات والصين اهتمامها بشراء تلك السيارات أو المساهمة في إنتاجها.

المصدر: وكالات