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"كارتيج" بوتين تغادر إلى الخارج لأول مرة

أخبار روسيا

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نشر دميتري سميرنوف، من مجموعة الصحفيين العاملين في الكرملين، على صفحته في تويتر، عدة صور لسيارات ليموزين من طراز" أوروس" التي يستخدمها الرئيس الروسي، وهي في مطار هلسنكي.

ويلتقي الرئيس، فلاديمير بوتين، في عاصمة فنلندا هلسنكي، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب سميرنوف في تغريدته:" أول رحلة خارجية لسيارات "كارتيج". وقبل ذلك لوحظت سيارة ليموزين واحدة من هذا الطراز في هلسنكي يوم 12 يوليو الجاري.

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أما الرئيس ترامب، الذي وصل إلى هلسنكي يوم أمس، فيتنقل على متن الليموزين الرئاسي المعروف باسم The Beast.

المصدر: لينتا رو

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بوتين وترامب في هلسنكي.. ملفات ساخنة على الطاولة