أفضل 5 سيارات رباعية الدفع

نشر موقع "CarsWeek" تصنيفا جديدا وضعه خبراء السيارات الروس عددوا فيه أفضل السيارات رباعية الدفع التي أثبتت جدارتها على طرقات بلادهم.

وبالنسبة للخبراء فإن أكثر السيارات رباعية الدفع جدارة بالثقة بالنسبة للروس هي سيارة "Cadillac Escalade" وخصوصا نموذجها الأخير الذي جاء بمحرك 6.2 لتر وعزم 402 حصان.

أما المرتبة الثانية فاحتلتها سيارات بيك آب "Chevrolet Silverado" الجبارة، وتلتها مركبة "Nissan Navara".

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وفي المركز الرابع جاءت سيارات "Land Cruiser" الشهيرة من تويوتا، وخامسا مركبات "L200" من ميتسوبيشي.

المصدر: فيستي