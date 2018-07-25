5 سيارات اقتصادية تغزو أسواق العالم
نشر خبراء السيارات مؤخرا قائمة بمركبات تتميز بقدر عال من العملية والاقتصادية في استهلاك الوقود.
- Toyota Yaris:
بدأت تويوتا في إنتاج "Yaris" منذ العام 1999، واكتسبت هذه السيارات شعبية واسعة في مختلف بلدان العالم بسبب أدائها المميز، وقلة استهلاكها للوقود.
- Hyundai Elantra:
حققت هذه السيارة مبيعات كبيرة في السنوات الأخيرة، وأصبحت واحدة من أهم سيارات الفئة المتوسطة.
- Honda Fit:
عرفت هذه السيارة بمحركها المميز والاقتصادي بسعة 1.5 لتر، والذي يستهلك 5 لترات فقط من الوقود لكل 100 كلم.
- Toyota Camry:
تحتل هذه السيارة المراتب الأولى في المبيعات العالمية في السنوات الأخيرة، لما تتميز به من قدر عال من كفاءة الأداء والراحة والسعر المنافس.
- Mitsubishi Mirage:
تعرف في الأسواق العالمية باسم "Mitsubishi Colt"، وتعتبر من أكثر السيارات الصغيرة قوة وعملية وترشيدا في استهلاك الوقود.
المصدر: فيستي