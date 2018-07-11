ارتفاع شعبية سيارات لادا خارج روسيا

أكدت شركة لادا في بيان لها أن مؤشر مبيعات سياراتها خارج الأراضي الروسية ارتفع بمعدل ملحوظ هذا العام.

وأوضحت الشركة أن المؤشر وصل إلى أكثر من 16500 سيارة في النصف الأول من العام الجاري، ما يعني ارتفاعا بنسبة 64% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت لادا إلى أنها باعت، في يونيو العام الجاري، 3508 سيارات خارج روسيا، ما يعني أن المبيعات ارتفعت بنسبة 34% مقارنة بيونيو العام الفائت.

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ويرجع الخبراء تلك الارتفاعات في نسب المبيعات إلى طرح لادا لسيارات عصرية ومميزة في السنوات الأخيرة، أهمها "X-Ray" الكروس أوفر، وسيارات "vesta" الشهيرة.

المصدر: فيستي