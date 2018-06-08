لادا تبدأ ببيع سيارات "Vesta Cross" سيدان في روسيا

أعلن وكلاء شركة لادا في روسيا عن بدء بيع سيارات السيدان "Vesta Cross" رسميا في البلاد.

وتميزت نماذج "Vesta Cross" الجديدة عن سيارات "Vesta" التقليدية بهيكل عصري أنيق تزينه خطوط جانبية انسيابية، ومصابيح تداخلت مع تصميم الشبك الأمامي بشكل ملفت.

كما تتمتع هذه السيارات بارتفاع مميز لجسمها عن الأرض، ويبلغ 203 ملم، بالإضافة إلى العجلات بمقاس 17 إنشا، الأمر الذي يمكنها من اجتياز مختلف الطرق الوعرة والسير عبر الثلوج بكل سهولة.

وتم تزويد هذه السيارة بنوعين من المحركات، بسعة 1.6 لتر وعزم 106 أحصنة، ومحركات بسعة 1.8 لتر بعزم 122 حصانا، بالإضافة إلى علب سرعة أوتوماتيكية بـ 5 مراحل.

إقرأ المزيد

أما مقصورة السيارة الداخلية فقد جاءت مزودة بالعديد من وسائل الراحة والرفاهية للمستخدم، ابتداء من أحدث أنظمة المولتيميديا والتي يمكن التحكم بها عبر شاشة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات، وأنظمة التحكم بالتكييف وتدفئة المقاعد والمقود.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر