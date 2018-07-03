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اليابان تسبق العالم باستخدام السيارات الطائرة

عالم السيارات

اليابان تسبق العالم باستخدام السيارات الطائرة
STRKHL-© Keith Levit
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أعلنت صحيفة "Yomiuri‎" أن اليابان تخطط لبدء استخدام السيارات الطائرة بدون سائق بحلول عام 2020.

وتعتزم الحكومة اليابانية إنشاء مجلس خاص للأمن والتكنولوجيا، مهمته وضع أسس قانونية وتقنية تضبط استخدام السيارات الطائرة.

وذكرت الصحيفة أن هذه السيارات الطائرة ستستخدم في كل المجالات، وبالأخص في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية. كما تأمل السلطات اليابانية في حل مشكلة الاختناقات المرورية وتحسين وضع النقل في المدن اليابانية.

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وقررت الحكومة اليابانية الإسراع والمساهمة في تنفيذ هذا المشروع، بسبب المنافسة المتنامية من قبل المبتكرين الآخرين في السوق العالمية لهذا النوع الحديث من تكنولوجيا النقل.

ومن المفترض أن تقلع هذه السيارات الطائرة وأن تهبط بشكل عمودي، وستكون قادرة على الارتفاع حوالي 150 مترا، وستصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة.

وستعمل السيارات الطائرة بالكهرباء، وستتوافق تكلفة التنقل فيها مع سعر التنقل بالسيارة العادية التقليدية.

يذكر أن شركة "Cartivator" أعلنت في وقت سابق أنها تطور سيارة طائرة بالتعاون مع شركة تويوتا وستطرحها في اليابان، بالتزامن مع الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة في طوكيو، عام 2020.

المصدر: لينتا. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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